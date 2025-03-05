Эксперт рассказал о блокировке кредитных карт клиентов с самозапретом

Клиентам, установившим самозапрет, стоит учитывать, что неактивированные кредитные карты могут быть заблокированы, в то время как действующие кредитные продукты останутся доступными. Это важно для тех, кто стремится контролировать свои финансовые обязательства и избежать неожиданных изменений в обслуживании, рассказал «Известиям» 5 марта эксперт КГ «Полилог» Евгений Зленко.

Как пояснил специалист, если клиент установил самозапрет, банк вправе аннулировать неактивированные кредитные карты. Это связано с тем, что активация такой карты приравнивается к получению новых заемных средств, что противоречит установленному запрету. Однако это правило не распространяется на уже активированные кредитные карты — они продолжают действовать, так как считаются частью текущих обязательств клиента.

«Самозапрет не влияет на уже оформленные кредитные продукты. Если карта активирована, клиент может продолжать ею пользоваться в рамках установленного лимита. Но? если карта не была активирована, банк может ее закрыть, чтобы избежать нарушения запрета», — подытожил Зленко.

Ранее, 9 февраля, юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал «Известиям» о подробностях самозапрета на выдачу кредитов. Он отметил, что при оформлении рассрочки необходимо обратить внимание на то, какие документы подписываются. На некоторых маркетплейсах услуга рассрочки с юридической точки зрения представляет собой кредит, а на других — нет. То есть всё зависит от конкретных условий площадки, и самозапрет на кредиты может сработать не везде.