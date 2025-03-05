Патрушев указал на успешную подготовку МГИМО представителей Минсельхоза

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев 5 марта заявил на совместном заседании Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО в Москве, что выпускники института успешно работают в качестве представителей Минсельхоза за границей.

«С 2018 года между МГИМО и Минсельхозом действует соглашение о создании базовой кафедры. Ее ключевая задача — подготовка высококвалифицированных специалистов с пониманием международной специфики торговли и продвижения сельхозпродукции», — сказал он.

Патрушев также подчеркнул, что за последние шесть лет более 130 выпускников прошли обучение на этой кафедре и успешно работают в качестве представителей Минсельхоза за границей и в ведущих компаниях аграрного сектора. Вице-премьер предположил, что с каждым годом конкуренция на данные направления будет возрастать, так как аграрные рынки становятся всё более привлекательными.

Встреча прошла под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В ходе мероприятия члены советов заслушали доклад ректора МГИМО Анатолия Торкунова, посвященный деятельности университета в 2024 году и основным аспектам программы развития МГИМО «Приоритет. Технологическое лидерство» на период 2025–2036 гг..

27 января министр сельского хозяйства России Оксана Лут на парламентских слушаниях рассказала о подготовке кадров в сфере агропромышленного комплекса (АПК). По ее словам, в рамках национального проекта к 2030 году планируется организовать работу 18 тыс. агроклассов по всей стране.