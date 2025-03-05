Мужчина погиб в результате атаки украинского БПЛА в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал село Новоселовка в Запорожской области, в результате чего погиб один мирный житель. Об этом 5 марта сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Утром украинский БПЛА атаковал другое село Пологовского округа — Новоселовку. В результате погиб мирный житель — мужчина 1981 года рождения», — сказано в заявлении.

Он уточнил, что удар БПЛА пришелся на электрическую бетонную опору, за которой спрятался мужчина.

Балицкий также заявил, что ночью украинский БПЛА атаковал электроподстанцию в селе Чубаревка. По его словам, в результате удара никто не пострадал, но несколько сел оказались отключенными от электроснабжения. Сейчас на подстанции проводятся восстановительные работы.

Ранее, 20 февраля, Балицкий сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданский автомобиль, в результате чего пострадал мирный житель.