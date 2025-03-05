«Красный шелк» станет первым российским фильмом в формате HFR 60 FPS

Сеть кинотеатров «Синема Парк и Формула Кино» и «НМГ Кинопрокат» (входят в Национальную Медиа Группу) с 6 марта запускают эксклюзивные показы российско-китайского детективного фильма «Красный шелк» в уникальном формате HFR 60 кадров в секунду.

Новый формат позволит зрителям почувствовать себя участниками действий, разворачивающихся на экране. Для сравнения: обычные показы предполагают частоту 24 кадра в секунду. К преимуществам HFR относятся повышенная четкость изображения, улучшенная детализация кадров, дополнительная плавность, делающие картинку реалистичнее прежнего.

Режиссер-постановщик фильма Андрей Волгин отметил, что при таком показе кино играет новыми красками, и поблагодарил коллег за проявленную креативность.

«Мы рады быть первооткрывателями не только в съемочных технологиях, но и в форматах показа. Зрителя ждет новый способ просмотра кино, которое заиграет совсем другими красками. Это уникальный опыт, который мы можем реализовать благодаря объединенной сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк». Огромное спасибо коллегам за их любовь к российскому кино и невероятную креативность», — подчеркнул он.

В свою очередь, генеральный директор киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин выразил уверенность в том, что зрители положительно воспримут воплощение этой идеи.

«Мы видим запросы гостей в просмотре фильмов в кинотеатрах в наилучшем виде: с высоким качеством как звука, так и картинки. Данный потенциал развивается за счет современных кинотехнологий, а также искусственного интеллекта. Мы долго ждали этого от производителей фильмов, параллельно пытаясь самостоятельно развивать. И как первый шаг в данном направлении — возможность смотреть контент с самой высокой частотой кадров в секунду из доступных на рынке на сегодняшний день. Убеждены, что гости положительно воспримут наши попытки по качеству, оценив первый проект с компанией «НМГ Кинопрокат». Предлагаем с 6 марта прийти в кинотеатры и посмотреть качество HFR 60 кадров в секунду на фильме «Красный шелк». Мы не останавливаемся в воплощении идей и готовы дальше сохранять планку технологического кинолидера», — рассказал он.

Фильм в прокате с 20 февраля 2025 года. Он обещает зрителям масштабное зрелище, приключения, напряженный детективный сюжет с неожиданными поворотами и захватывающими экшен-сценами.

24 февраля стало известно, что кассовые сборы фильма «Красный шелк» за первые дни проката превысили 100 млн рублей. Лента рассказывает шпионскую историю о любви к Родине и защите интересов страны, основанную на реальных событиях.

Участие в фильме приняли актеры Милош Бикович, Гоша Куценко, Елена Подкаминская, Ирина Алферова, Глеб Калюжный, а также китайская актриса Чжэн Ханьи.