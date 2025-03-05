Министр обороны Дании заявил о невозможности присоединения Гренландии к США

Включения Гренландии в состав США не произойдет, ее жители должны сами решать, каким станет их будущее. Об этом 5 марта заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен телерадиокомпании DR.

«Этого не произойдет. Но куда Гренландия захочет двигаться, решать самим гренландцам», — сказал Поульсен.

Он указал, что нельзя так просто взять и отобрать часть Дании. При этом министр заявил, что в словах президента США Дональда Трампа о Гренландии можно выделить положительный момент: он уважает население острова и его желания.

Поульсен заявил, что порой бывает очень сложно воспринимать заявления, поступающие из США. Тем не менее он подчеркнул, что Вашингтон был и остается ближайшим союзником Копенгагена, несмотря на слова Трампа. Двум странам нужно провести откровенные дискуссии, но это не означает, что Дания отказывается от сотрудничества с Соединенными Штатами, заключил он.

Трамп заявил в выступлении перед конгрессом 5 марта, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если этого захотят ее жители. Президент заявил, что планирует поднять ее на такие высоты, о которых она «и не мечтала».

До этого, 6 февраля, сообщалось, что правящая партия Гренландии Siumut («Вперед») собирается провести голосование по вопросу независимости после всеобщих выборов, которые пройдут 11 марта. Основными вопросами предвыборной кампании стали стремление острова к независимости и его отношения с Данией и США при администрации Трампа с учетом его заявлений о желании заполучить остров.