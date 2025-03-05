ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Харьковской области. Кадры объективного контроля 5 марта опубликовало Министерство обороны РФ.

«Военнослужащими группировки войск «Север» с помощью БПЛА в лесополосе была вскрыта замаскированная огневая позиция самоходной артиллерийской установки ВСУ», — сказано в заявлении ведомства.

После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении техники украинских боевиков, добавили в Минобороны РФ.

Отмечается, что оператор FPV-дрона оперативно облетел замаскированную цель со всех сторон и нанес удар по САУ. На кадрах объективного контроля зафиксировано прямое попадание по артиллерийской установке противника.

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало кадры боевой работы ударных беспилотников группировки войск «Центр» на красноармейском направлении в зоне проведения СВО. Расчеты «Атланта» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки уничтожили живую силу ВСУ, сорвав ротацию вражеских подразделений.