Реклама
Прямой эфир
Общество
В Хакасии ограничили движение на двух автодорогах из-за тумана
Общество
Россиянам напомнили о резко возросшей выплате по больничному в 2025 году
Мир
NYT допустила краткосрочность приостановки США помощи Украине 
Мир
Ученые узнали об использовании людьми орудий из костей еще 1,5 млн лет назад
Армия
На окраинах Часова Яра артиллерийские расчеты поразили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 6 марта
Экономика
Россияне увеличили траты на шопинг в 2025 году
Мир
Медведев предрек Макрону «исчезновение» после 14 мая 2027 года
Мир
Вэнс заявил об отсутствии у США планов ввода войск в Мексику
Мир
Нидерланды выделят на помощь Украине €3,5 млрд в 2026 году
Мир
Протестующие устроили стычки с полицией у парламента Греции
Мир
Правительство Ирландии приняло позволяющий отправить войска на Украину закон
Мир
Канада подала иск в ВТО из-за таможенных пошлин США
Мир
В Уругвае сообщили о планах присоединиться к банку БРИКС
Спорт
FIFA назвала сумму призового фонда клубного чемпионата мира по футболу — 2025
Культура
Минимум десять западных звезд приедут в Россию в 2025 году
Мир
В Ватикане назвали стабильным состояние папы римского

Эксперт дал советы по подготовке квартиры к сдаче в аренду

Эксперт Тырин: страхование жилья поможет избежать непредвиденных расходов
0
EN
Фото: ТАСС/Валентин Антонов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сдача квартиры в аренду — отличная возможность для получения пассивного дохода. Кроме того, интерес к аренде жилья продолжает демонстрировать активный рост. О том, как обеспечить безопасность арендной недвижимости и минимизировать риски, 6 марта «Известиям» директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин.

Согласно данным «Домклик», лидером по объему предложения на этом рынке стал Новосибирск с долей 11,4%, следом за ним расположилась Москва с показателем 10,5%. Замыкает тройку лидеров Казань, чья доля на рынке приближается к 7%. Санкт-Петербург, несмотря на статус крупного мегаполиса, остался за пределами тройки с долей 5,8%. На рынке краткосрочной аренды ситуация несколько иная. Здесь лидируют Москва (8,4%), Санкт-Петербург (5%) и Новосибирск (4,9%).

Для подготовки жилья к аренде эксперт посоветовал при необходимости сделать ремонт и избавиться от лишних вещей.

«Оставьте только то, что действительно нужно для комфортного проживания — мебель, бытовую технику, электронику, посуду, а также другие функциональные вещи, которые понадобятся арендаторам в быту. В конце обязательно проведите генеральную уборку или вызовите клининг», — рекомендовал Тырин.

Кроме того, он посоветовал проверить состояние сантехники, электропроводки, водопроводных коммуникаций и других потенциально опасных элементов, особенно владельцам квартир в старом жилом фонде. Также Тырин рекомендовал оформить на жилье страховку.

«Страховой полис поможет избежать непредвиденных расходов в случае различных инцидентов, в том числе если по вашей вине или вине арендаторов пострадает имущество соседей. Страховая компания обеспечит компенсацию, и вам не придется тратить время на неприятные разговоры и выяснения отношений. Однако ее важно заранее уведомить, что квартира будет сдаваться в аренду, чтобы избежать отказа в компенсации при наступлении инцидента», — сказал эксперт.

Соберут на кирпичики: с жильцов перестанут взимать плату за ускорение капремонта
Региональные операторы должны будут делать обследование техсостояния дома раз в пять лет

Также Тырин призвал не пренебрегать договором аренды. Для собственника договор служит гарантией регулярного получения платежей и возможности обращения в суд в случае повреждения имущества или несвоевременного освобождения квартиры. Для арендатора это защита от необоснованных повышений стоимости аренды, нежелательных изменений условий и риска досрочного выселения, отметил он.

«Обязательно пропишите в договоре сроки аренды, размер и порядок оплаты проживания и коммунальных услуг; запреты, например на субаренду или содержание животных; правила посещений квартиры арендодателем, а также условия расторжения договора. Кроме того, следует прописать сумму залога (чаще всего это оплата за последний месяц проживания) и условия его возврата, а также обязательства арендатора по возмещению ущерба, точные сроки и порядок компенсации», — сказал Тырин.

Договор может быть как краткосрочным (до одного года) или долгосрочным (более года). Основное различие в том, что договор, заключенный на срок до одного года, не нужно регистрировать в Росреестре. Именно поэтому самым распространенным считается договор аренды на 11 месяцев, рассказал эксперт.

«Еще один важный момент, к которому стоит подготовиться заранее, — это налогообложение доходов от аренды. Если годовой доход от сдачи квартиры не превышает 2,4 млн рублей, владельцу не нужно открывать ИП и сдавать ежегодные декларации, достаточно оформить самозанятость в приложении «Мой налог», что упростит процесс уплаты налогов», — заключил он.

5 марта специалист по ремонту с сервиса «Профи.ру» Руслан Тихоненко рассказал о том, как правильно организовать ремонт. Он посоветовал внимательно выбирать прораба: проверить его на знание технических моментов, посетить его текущие объекты. Кроме того, было рекомендовано не гнаться за быстрым ремонтом, тщательно проверять смету, обращая внимание на графу «дополнительные работы».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025