Эксперт дал советы по подготовке квартиры к сдаче в аренду

Сдача квартиры в аренду — отличная возможность для получения пассивного дохода. Кроме того, интерес к аренде жилья продолжает демонстрировать активный рост. О том, как обеспечить безопасность арендной недвижимости и минимизировать риски, 6 марта «Известиям» директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин.

Согласно данным «Домклик», лидером по объему предложения на этом рынке стал Новосибирск с долей 11,4%, следом за ним расположилась Москва с показателем 10,5%. Замыкает тройку лидеров Казань, чья доля на рынке приближается к 7%. Санкт-Петербург, несмотря на статус крупного мегаполиса, остался за пределами тройки с долей 5,8%. На рынке краткосрочной аренды ситуация несколько иная. Здесь лидируют Москва (8,4%), Санкт-Петербург (5%) и Новосибирск (4,9%).

Для подготовки жилья к аренде эксперт посоветовал при необходимости сделать ремонт и избавиться от лишних вещей.

«Оставьте только то, что действительно нужно для комфортного проживания — мебель, бытовую технику, электронику, посуду, а также другие функциональные вещи, которые понадобятся арендаторам в быту. В конце обязательно проведите генеральную уборку или вызовите клининг», — рекомендовал Тырин.

Кроме того, он посоветовал проверить состояние сантехники, электропроводки, водопроводных коммуникаций и других потенциально опасных элементов, особенно владельцам квартир в старом жилом фонде. Также Тырин рекомендовал оформить на жилье страховку.

«Страховой полис поможет избежать непредвиденных расходов в случае различных инцидентов, в том числе если по вашей вине или вине арендаторов пострадает имущество соседей. Страховая компания обеспечит компенсацию, и вам не придется тратить время на неприятные разговоры и выяснения отношений. Однако ее важно заранее уведомить, что квартира будет сдаваться в аренду, чтобы избежать отказа в компенсации при наступлении инцидента», — сказал эксперт.

Также Тырин призвал не пренебрегать договором аренды. Для собственника договор служит гарантией регулярного получения платежей и возможности обращения в суд в случае повреждения имущества или несвоевременного освобождения квартиры. Для арендатора это защита от необоснованных повышений стоимости аренды, нежелательных изменений условий и риска досрочного выселения, отметил он.

«Обязательно пропишите в договоре сроки аренды, размер и порядок оплаты проживания и коммунальных услуг; запреты, например на субаренду или содержание животных; правила посещений квартиры арендодателем, а также условия расторжения договора. Кроме того, следует прописать сумму залога (чаще всего это оплата за последний месяц проживания) и условия его возврата, а также обязательства арендатора по возмещению ущерба, точные сроки и порядок компенсации», — сказал Тырин.

Договор может быть как краткосрочным (до одного года) или долгосрочным (более года). Основное различие в том, что договор, заключенный на срок до одного года, не нужно регистрировать в Росреестре. Именно поэтому самым распространенным считается договор аренды на 11 месяцев, рассказал эксперт.

«Еще один важный момент, к которому стоит подготовиться заранее, — это налогообложение доходов от аренды. Если годовой доход от сдачи квартиры не превышает 2,4 млн рублей, владельцу не нужно открывать ИП и сдавать ежегодные декларации, достаточно оформить самозанятость в приложении «Мой налог», что упростит процесс уплаты налогов», — заключил он.

5 марта специалист по ремонту с сервиса «Профи.ру» Руслан Тихоненко рассказал о том, как правильно организовать ремонт. Он посоветовал внимательно выбирать прораба: проверить его на знание технических моментов, посетить его текущие объекты. Кроме того, было рекомендовано не гнаться за быстрым ремонтом, тщательно проверять смету, обращая внимание на графу «дополнительные работы».