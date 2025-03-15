Красная армия вышла к заливу Фриш-Гаф и разделила восточно-прусскую группу войск

В течение 15 марта войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, вышли на побережье залива Фриш-Гаф и заняли Вангитт, Дюмпелькруг, Пиннау, Албенен, Айнзам, сообщает газета «Известия».

«Населенный пункт Хайде-Вальдбург, расположенный в 8 км юго-западнее Кенигсберга, несколько раз переходил из рук в руки и вновь занят нашими войсками. Таким образом, с выходом на побережье залива Фриш-Гаф наши войска расчленили восточно-прусскую группу войск немцев на две части», — говорится в публикации.

До Великой Победы оставалось ровно 55 дней.

Кроме того, в ночь на 15 марта наши тяжелые бомбардировщики нанесли удар по железнодорожному узлу и аэродрому Веспрем в Венгрии. За бомбардировкой последовали пожар и взрывы.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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