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Советские войска завладели «передовым бастионом перед Берлином»

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Фото: Getty Images/Keystone
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12 марта войска 1-го Белорусского фронта после упорных боев штурмом овладели городом и крепостью Кистжинь (Кюстрин) — важным узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Одер, прикрывающим подступы к Берлину, пишет газета «Известия».

Немецкие газеты провозгласили город передовым бастионом перед Берлином, передает специальный военный корреспондент газеты.

«Разгромом его гарнизона ликвидирован один из последних плацдармов противника на восточном берегу. Пробита новая брешь в немецкой обороне на подступах к Берлину. Под могучими ударами наших войск рушатся одна за другой созданные на путях к немецкой столице оборонительные системы», — подчеркивал специальный корреспондент.

До Великой Победы оставалось ровно 58 дней.

В боях за Кистжинь были взяты в плен более 3 тыс. немецких солдат и офицеров, в том числе и комендант города-крепости — полковник Крюгер.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.

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