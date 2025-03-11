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Войска 2-го Белорусского фронта 10 марта заняли более 300 населенных пунктов

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Фото: РИА Новости
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Войска 2-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление на данцигском направлении, 10 марта овладели важными узлами железных и шоссейных дорог — городами Лауенбург и Картузы (Картхауз), сообщают «Известия».

«Также [советские войска] заняли более 300 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Бальдау, Дальвин, Шенек, Гросс Гольмкау, Гренцдорф, Нобис-Сау, Михуцин, Сираковиц, Вутцков, Цевитц, Нойендорф, Ландехоф, Витциг, Цеценов, Гизебитц, Шмользин», — говорится в материале издания от 11 марта 1945 года.

До Великой Победы оставалось ровно 59 дней.

В течение 10 марта юго-восточнее Данцига советские войска, в результате наступательных боев заняли город Тигенхов и населенные пункты Йюнгфер, Нойштэдтервальд, Ладекопп, Тиге, Мариенау, Нидау, Хальбштадт, Миленц и Гросс Монтау.

В районе города Тчев, как писали «Известия», немецкие войска сосредоточили крупные силы пехоты и предпринимали контратаки.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.

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