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Названы важные для россиян критерии при выборе жилья

Исследование: женщины чаще мужчин выбирают практичные планировки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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При выборе квартиры женщины в первую очередь обращают внимание на практичность и комфорт предложенных решений. Так, например, они чаще ищут квартиры с большими кухнями-гостиными (41% против 35%), гардеробными (23% против 19%) и балконами (41% против 32% среди мужской аудитории), следует из исследования группы «Самолет», с которым ознакомились «Известия» 7 марта.

Для мужчин же более важными критериями оказались высота потолков (21% против 18% среди женской аудитории), наличие благоустроенной территории (40% против 36%) и система «умный дом» (7% против 5%). При этом некоторые опции пользуются одинаковым спросом среди покупателей обоих полов — это меблированные кухни (25%) и квартиры-распашонки (12%).

Говоря о местах общего пользования, эксперты уточнили, что покупательницы ориентируются на наличие дополнительных удобств — зеркал (20% против 17%), зон с мягкой мебелью (16% против 14%) и бесплатной сети Wi-Fi (32% против 27%). Мужчины, наоборот, хотят видеть в местах общего пользования больше растений, а видеонаблюдение и специальные места для хранения колясок и велосипедов набрали одинаковое количество голосов — 75 и 56% соответственно.

Предпочтения в элементах благоустройства дворов разнятся сильнее. Женская аудитория чаще хочет видеть во дворе удобные пешеходные дорожки (53% против 50%), крытые беседки (23% против 19%) и площадки для выгула собак (21% против 13%). Мужчины, наоборот, отдают предпочтение спортивной инфраструктуре — например, тренажерам (39% против 34%) и универсальным спортплощадкам (35% против 26%). Вместе с тем за дополнительное декоративное освещение и сады проголосовали примерно одинаковое количество респондентов обоих полов (31% и 34% соответственно).

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Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на покупку жилья, 10% респондентов хотят продать квартиру. Об этом говорится в результатах исследования компании Level Group.

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