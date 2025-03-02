Карта спецоперации на Украине 2 марта

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 2 марта можно в материале «Известий».

Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, противник потерял на направлении до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, а также пять автомобилей. Подразделения Южной группировки войск, в свою очередь, заняли более выгодные рубежи и позиции, а бойцы группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 62 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметило Минобороны.

Кроме этого, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 147 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 086 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 954 танка и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 200 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 377 единиц специальной военной автомобильной техники.

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