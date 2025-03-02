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ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и объектам газопереработки Украины

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по украинским военным аэродромам и объектам газопереработки, которые обеспечивали работу военно-промышленных комплексов (ВПК) Украины. Об этом 2 марта сообщило Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, было нанесено поражение цехам по производству беспилотников, а также местам их хранения, скоплению живой силы противника и техники вооруженных украинских формирований. Всего были поражены объекты в 147 районах.

В Минобороны также рассказали, что за сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 62 беспилотных летательных аппарата самолетного типа противника.

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Ранее в этот день расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили автомобили и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Также были поражены бронеавтомобили противника, бронетранспортер (БТР), бронетехника и беспилотник «Баба-яга».

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