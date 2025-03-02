В Новой Москве таксист насмерть сбил пенсионерку

В Новой Москве водитель такси насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку. Об этом 2 марта сообщила прокуратура столицы.

По информации ведомства, инцидент произошел в одном из дворов 1-го Микрорайона. 49-летний таксист сдавал назад и сбил пешехода. Не заметив упавшую от удара пенсионерку, он продолжил движение, переехав женщину. Она скончалась на месте.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует привлечение водителя к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале московской прокуратуры.

28 февраля в Москве 30-летний мужчина, ехавший на электровелосипеде, сбил восьмилетнего мальчика. ЧП произошло в районе дома 35 по Боровскому шоссе. Отмечается, что ребенок шел по тротуару в сопровождении дедушки.