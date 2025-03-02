FT узнала о планах США перезапустить «Северный поток – 2»

Бывший исполнительный директор оператора проекта «Северный поток – 2», управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг работает над планом по перезапуску газопровода при поддержке американских инвесторов. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа знают о разработках плана по перезапуску «Северного потока – 2» и рассматривают инициативу как инструмент в мирных переговорах по конфликту на Украине и способ углубить экономические связи РФ и США.

«США сказали бы: «Ну теперь на Россию можно будет положиться, потому что в этом участвуют заслуживающие доверия американцы», — приводит газета слова бывшего высокопоставленного американского чиновника.

Уточняется, что в руководстве Евросоюза (ЕС) узнали об активности вокруг газопровода и уже обсудили ситуацию между собой. По мнению авторов публикации, реализация инициативы Варнига наделила бы США всеобъемлющим влиянием на поставки энергоносителей в Европу.

Между тем, как указала газета, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о каких-либо переговорах по возобновлению работы газопровода.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что «Северный поток – 2» потенциально могут задействовать для поставок водорода в Германию из Финляндии. Также его применение рассматривают для транспортировки природного газа из РФ после мирного соглашения по Украине.

При этом 26 декабря 2024 года президент Сербии Александр Вучич предположил, что США могут пожелать приобрести «Северный поток» в течение года, чтобы поставлять газ из России в Европу. В свою очередь, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков счел маловероятным такой сценарий.

Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. На трубопроводах были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. На месте аварии нашли следы взрывчатки. Россия добивается международного расследования терактов. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что за взрывы несет ответственность ЦРУ.