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Сюжет:

Израиль остановил ввоз гумпомощи в Газу после отказа ХАМАС принять план США

Kan: Израиль остановил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа
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Фото: REUTERS/Moiz Salhi
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостановила гуманитарную помощь в секторе Газа после отказа палестинского движения ХАМАС принять план США для продолжения переговоров. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщил телеканал Kan 11 со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Армия обороны Израиля прекращает гуманитарную помощь сектору Газа. <…> Были закрыты контрольно-пропускные пункты в Газу. Канцелярия премьер-министра подтвердила, что поставки были прекращены «в связи с отказом ХАМАС принять план [спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена] Уиткоффа для продолжения переговоров», — говорится в публикации издания.

Отмечается, что такое решение принято правительством при согласовании с администрацией американского президента Дональда Трампа.

В заявлении канцелярии ХАМАС также предупредили и о других последствиях, если движение продолжит отказываться. Кроме того, там добавили, что Израиль не допустит прекращения огня в Газе без освобождения заложников.

По подсчетам Израиля, гуманитарной помощи, прибывшей в сектор Газа во время фазы прекращения огня, будет достаточно на пять месяцев.

Сдвиг по второй фазе: Израиль и ХАМАС планируют продлить сделку о перемирии
При этом Тель-Авив отказывается выполнить одно из ключевых условий первого этапа договоренностей

Ранее в этот день в офисе Нетаньяху сообщили, что Израиль согласен принять план Уиткоффа по временному прекращению огня в секторе Газа на период Рамадана и Песаха. Предложение подразумевает освобождение половины заложников, как живых, так и мертвых, в первый же день. ХАМАС принять план Уиткоффа отказывается.

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