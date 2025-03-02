Реклама
Прямой эфир
Мир
Гунба победил во втором туре выборов президента Абхазии
Мир
Илон Маск поддержал идею о выходе США из НАТО и ООН
Мир
Лавров указал на желание Европы продолжить украинский конфликт
Мир
Экс-главком НАТО предрек возможный конец альянса в скором времени
Происшествия
В ХМАО мужчина и подросток насмерть отравились бытовым газом
Мир
В Уганде зафиксирован новый случай смерти от лихорадки Эбола
Мир
В Канаде женщине имплантировали в глаз зуб для восстановления зрения
Армия
Росгвардия и сотрудники военной контрразведки обнаружили схрон с боеприпасами в ДНР
Армия
ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков на курском направлении
Общество
В Госдуме разработали проект о выплатах работнику за использование личной техники
Мир
ХАМАС назвало дешевым шантажом решение Израиля приостановить ввоз гумпомощи в Газу
Армия
ВС РФ уничтожили спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области
Наука и техника
Космический аппарат Blue Ghost совершил посадку на Луну
Мир
СМИ узнали о просьбе Стармера к Зеленскому наладить отношения с Трампом
Мир
Bloomberg сообщило о снятии Финляндией ареста с танкера Eagle S
Происшествия
В Санкт-Петербурге мошенники обманули 90-летнюю блокадницу на 4 млн рублей
Мир
FT узнала о планах США перезапустить «Северный поток – 2»

Песков назвал условие для скорейшего налаживания отношений РФ и США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ускорить налаживание отношений между Россией и США можно при наличии политической воли у президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 2 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что голосование Москвы и Вашингтона за одну резолюцию Генассамблеи ООН, где содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису, невозможно было представить.

По словам Пескова, нынешняя американская администрация стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические, что во многом совпадает с виденьем российской стороны.

«Сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить все отношения. Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений. Если будет сохраняться политическая воля двух лидеров президентов Путина и президента Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро», — заявил он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в его Telegram-канале.

Песков также добавил, что восстановление сотрудничества между российскими и американскими компаниями является долгосрочной перспективой.

Встречное движение: РФ и США сделали еще один шаг к нормализации отношений
Связана ли поездка Матвиенко в Стамбул с российско-американскими переговорами

Накануне бывший посол Великобритании в Москве Энтони Брентон заявил, что западные страны ошиблись, отрезав контакты с Россией в 2022 году после начала специальной военной операции (СВО). По его словам, с приходом к власти Трампа прогресс по восстановлению сотрудничества будет достигнут.

28 февраля исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан сообщил, что в США изменили политику для возобновления переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых компонентов и нюансов в американском внешнеполитическом курсе.

До этого, 27 февраля, Путин заявил, что первые контакты с американской администрацией вселяют надежду. Он уточнил, что есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025