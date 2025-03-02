Песков назвал условие для скорейшего налаживания отношений РФ и США

Ускорить налаживание отношений между Россией и США можно при наличии политической воли у президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 2 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что голосование Москвы и Вашингтона за одну резолюцию Генассамблеи ООН, где содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису, невозможно было представить.

По словам Пескова, нынешняя американская администрация стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические, что во многом совпадает с виденьем российской стороны.

«Сейчас предпринимаются попытки выйти на диалог, наладить все отношения. Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений. Если будет сохраняться политическая воля двух лидеров президентов Путина и президента Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро», — заявил он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в его Telegram-канале.

Песков также добавил, что восстановление сотрудничества между российскими и американскими компаниями является долгосрочной перспективой.

Накануне бывший посол Великобритании в Москве Энтони Брентон заявил, что западные страны ошиблись, отрезав контакты с Россией в 2022 году после начала специальной военной операции (СВО). По его словам, с приходом к власти Трампа прогресс по восстановлению сотрудничества будет достигнут.

28 февраля исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан сообщил, что в США изменили политику для возобновления переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых компонентов и нюансов в американском внешнеполитическом курсе.

До этого, 27 февраля, Путин заявил, что первые контакты с американской администрацией вселяют надежду. Он уточнил, что есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений.