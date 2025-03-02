В Санкт-Петербурге мошенники обманули 90-летнюю блокадницу на 4 млн рублей

В Санкт-Петербурге мошенники обманули 90-летнюю пенсионерку, пережившую блокаду, на 4 млн рублей. Об этом 2 марта сообщил источник «Известий».

«В период с 25 по 27 февраля на телефон 90-летней пенсионерки звонили неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры и финансового мониторинга», — указал источник.

Отмечается, что под предлогом сохранения денежных средств злоумышленники убедили женщину передать их неизвестной. После чего, 27 февраля, пенсионерка отдала 4 млн рублей.

Личность и местонахождение подозреваемой были установлены. Через несколько дней сотрудники полиции задержали 58-летнюю женщину.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее, 24 февраля, в Москве мошенники выманили у изобретателя и доктора технических наук 9 млн рублей под предлогом декларации наличных средств. По данным источника «Известий», 88-летний мужчина три раза встречался с курьерами около своего дома и отдал им более 9 млн рублей в разной валюте.