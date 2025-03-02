Временные ограничения на работу аэропорта Грозного были сняты

Временные ограничения на работу аэропорта в чеченском Грозном были сняты. Об этом 2 марта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Грозный (Северный) в 10:24 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в своем Telegram-канале.

Как указал Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

О введении временных ограничений на работу аэропорта в Грозном стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.