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Песков заявил о позиции Франции в пользу продолжения конфликта на Украине

Песков: Франция занимает позицию в пользу продолжения конфликта
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Фото: REUTERS/RFE/RL/Serhii Nuzhnenko
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Франция занимает позицию в пользу продолжения конфликта на Украине всеми средствами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя политику президента Франции Эммануэля Макрона.

«Он [Макрон] и до этого говорил, что готов общаться с [президентом России] Владимиром Путиным, вместе с тем никаких реальных шагов в этом направлении не делал. То есть, наоборот, Франция занимала позицию в пользу продолжения войны любыми средствами», — заявил он. Фрагмент интервью опубликован 2 марта в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Также официальный представитель Кремля отметил, что пока непонятно, как именно будет меняться позиция европейцев в отношении украинского конфликта — это покажет время. По словам Пескова, на мнение стран Европы влияет динамика российско-американских отношений.

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Накануне, 1 марта, лидер французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Париж оказался вычеркнутым из процесса урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, Франция могла бы сыграть значительную роль, но «народы Европы оказались разделены».

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