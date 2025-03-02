Временные ограничения ввели на работу аэропорта Грозного

Временные ограничения введены на работу аэропорта в чеченском Грозном, сообщил 2 марта представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 09:36 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Грозный», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 28 февраля временные ограничения на работу вводились в аэропортах Ярославля и Костромы. Сняли их утром 1 марта.