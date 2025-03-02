В Госдуме разработали проект о выплатах работнику за использование личной техники

В Госдуме разработали законопроект об обязательной компенсации сотрудникам за использование личных технических средств на работе. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

«Предлагается дополнить [статью Трудового кодекса] положением, согласно которому работодатели будут обязаны указывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации расходов работника при использовании им личного оборудования, если это требуется для выполнения должностных обязанностей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). По его словам, многие сотрудники в настоящее время несут дополнительные потери из-за затрат на оплату интернета, амортизацию устройств, приобретение программ и лицензий.

Нилов отметил, что система компенсации обеспечит прекращение такой дополнительной финансовой нагрузки на работников. Кроме того, его инициатива направлена на справедливый подход и стабилизацию трудового законодательства.

Ранее, 17 февраля, руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал «Известиям», что индексация заработной платы — обязанность всех работодателей без исключения, установленная ст. 134 Трудового кодекса РФ. При этом отсутствие индексации может послужить основанием для привлечения работодателя к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.