В СК РФ назвали число атакованных ВСУ российских регионов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с февраля 2022 года атаковали 34 региона России вне зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 2 марта заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС.

«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции», — отметил он.

Кроме того, Бастрыкин подчеркнул, что для атак украинская сторона применяет также западное оружие, в том числе тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и беспилотники.

Накануне силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в течение ночи 48 украинских беспилотников над российскими регионами. Уточнялось, что 21 дрон был сбит в небе над Тверской областью, 11 — над Республикой Крым, пять БПЛА — над Брянской областью, по три — над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два — над Смоленской и Липецкой областями и еще один — над Курской областью.