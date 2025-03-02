Реклама
Прямой эфир
Мир
Гунба победил во втором туре выборов президента Абхазии
Мир
Илон Маск поддержал идею о выходе США из НАТО и ООН
Армия
ВС РФ уничтожили автомобили и технику ВСУ в курском приграничье
Мир
Экс-главком НАТО предрек возможный конец альянса в скором времени
Происшествия
В ХМАО мужчина и подросток насмерть отравились бытовым газом
Мир
В Уганде зафиксирован новый случай смерти от лихорадки Эбола
Мир
В Канаде женщине имплантировали в глаз зуб для восстановления зрения
Мир
Ирландский журналист назвал постановкой визит Зеленского в Лондон
Мир
Верховный лидер Ирана напомнил о бесполезности рассчитывать на поддержку Запада
Общество
В Госдуме разработали проект о выплатах работнику за использование личной техники
Мир
ХАМАС назвало дешевым шантажом решение Израиля приостановить ввоз гумпомощи в Газу
Мир
Минобороны Норвегии подтвердило продолжение сотрудничества с ВМС США
Мир
В Австрии призвали Европу вести переговоры с Трампом
Мир
В Берлине экоактивисты облили краской магазин Tesla в знак протеста против Маска
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве 2 марта
Происшествия
В Санкт-Петербурге мошенники обманули 90-летнюю блокадницу на 4 млн рублей
Мир
FT узнала о планах США перезапустить «Северный поток – 2»
Сюжет:

В СК РФ назвали число атакованных ВСУ российских регионов

СК РФ: Украина атаковала 34 региона России с февраля 2022 года
0
Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с февраля 2022 года атаковали 34 региона России вне зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 2 марта заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС.

«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции», — отметил он.

Кроме того, Бастрыкин подчеркнул, что для атак украинская сторона применяет также западное оружие, в том числе тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и беспилотники.

ПВО все тяжкие: как охраняют небо Донбасса комплексы «Тор»
Российские зенитчики работают против дронов ВСУ почти со стопроцентной эффективностью

Накануне силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в течение ночи 48 украинских беспилотников над российскими регионами. Уточнялось, что 21 дрон был сбит в небе над Тверской областью, 11 — над Республикой Крым, пять БПЛА — над Брянской областью, по три — над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два — над Смоленской и Липецкой областями и еще один — над Курской областью.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025