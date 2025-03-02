В Канаде женщине имплантировали в глаз зуб для восстановления зрения

Жительнице Канады имплантировали в глаз зуб для восстановления зрения. Операция подразумевает прикрепление зуба к передней части глазного яблока. Об этом сообщил канадский телеканал CTV News со ссылкой на источники.

Отмечается, что уникальная операция уже проводилась в других странах, но для Канады это произошло впервые.

«Эта операция восстанавливает прозрачность в передней части глаза», — приводит издание слова хирурга и офтальмолога Грега Молони — одного из врачей, проводивших операцию.

По данным телеканала, операцию провели в больнице Маунт-Сент-Джозеф в городе Ванкувере. Сначала у 74-летней пациентки удалили зуб. После хирурги вырезали отверстие для пластиковой линзы и пришили зуб к внутренней стороне щеки пациента на три месяца.

«Смысл его имплантации на три месяца заключается в том, что он должен нарастить слой поддерживающей ткани», — пояснил Молони.

Кроме того, хирург рассказал, что зуб используется, поскольку он хорошо приживается на передней части глаза. При этом организм отторгает любой синтетический материал в глазу.

Операция прошла успешно. Женщина благополучно восстанавливается, уточнили в издании.

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