Нутрициолог рассказала о влиянии питания на иммунитет

Сбалансированное питание влияет на работу иммунной системы, которой необходимо поступление витаминов, микроэлементов, аминокислот и пробиотиков, а не изолированные пищевые добавки и так называемые суперфуды. Об этом 2 марта сообщила технолог-нутрициолог Лилия Федулова, руководитель лаборатории биологически активных веществ ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН.

По ее словам, благодаря комплексному воздействию можно улучшить иммунную функцию организма. Это обеспечит защиту от внешних патогенов и отрегулирует воспалительные процессы.

Специалист заявила, что примером сбалансированного питания может служить средиземноморская диета, которая включает в себя употребление оливкового масла, рыбы, овощей, фруктов, а также цельнозерновых культур.

Кроме того, организм проще усваивает питательные вещества из натуральных источников, например животного или растительного белка, а также орехов и ферментированных продуктов. Поэтому использование пищевых добавок как главного инструмента для укрепления иммунной системы не рекомендуется, за исключением случаев доказанного дефицита определенных питательных веществ.

«Важно избегать акцента на отдельных суперфудах, так как избыток одних нутриентов может нарушить всасывание других», — рассказала Федулова «Газете.Ru».

Ранее, 29 января, главврач Европейского медицинского центра (ЕМС) Розанна Гардашник рассказала «Известиям», что для укрепления иммунитета в холодное время года особенно важно следить за питанием, поддерживать достаточный уровень физической активности, избегать стрессовых ситуаций и соблюдать режим сна. Она добавила, что избыточные стрессы истощают запас кортизола и организм хуже справляется с последующими нагрузками, включая инфекции и переохлаждение.