Реклама
Прямой эфир
Мир
Гунба заявил о своей победе во втором туре выборов президента Абхазии
Мир
Илон Маск поддержал идею о выходе США из НАТО и ООН
Армия
ВС РФ уничтожили автомобили и технику ВСУ в курском приграничье
Мир
Экс-главком НАТО предрек возможный конец альянса в скором времени
Происшествия
Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 5 тыс. кв. м
Мир
В Уганде зафиксирован новый случай смерти от лихорадки Эбола
Мир
В Канаде женщине имплантировали в глаз зуб для восстановления зрения
Мир
Ирландский журналист назвал постановкой визит Зеленского в Лондон
Мир
Верховный лидер Ирана напомнил о бесполезности рассчитывать на поддержку Запада
Общество
В Госдуме разработали проект о выплатах работнику за использование личной техники
Мир
Израиль остановил ввоз гумпомощи в Газу после отказа ХАМАС принять план США
Мир
Минобороны Норвегии подтвердило продолжение сотрудничества с ВМС США
Мир
В Австрии призвали Европу вести переговоры с Трампом
Мир
В Берлине экоактивисты облили краской магазин Tesla в знак протеста против Маска
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве 2 марта
Происшествия
В Санкт-Петербурге мошенники обманули 90-летнюю блокадницу на 4 млн рублей
Мир
FT узнала о планах США перезапустить «Северный поток – 2»

Нутрициолог рассказала о влиянии питания на иммунитет

Нутрициолог Федулова: для укрепления иммунитета не нужно полагаться на добавки
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сбалансированное питание влияет на работу иммунной системы, которой необходимо поступление витаминов, микроэлементов, аминокислот и пробиотиков, а не изолированные пищевые добавки и так называемые суперфуды. Об этом 2 марта сообщила технолог-нутрициолог Лилия Федулова, руководитель лаборатории биологически активных веществ ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН.

По ее словам, благодаря комплексному воздействию можно улучшить иммунную функцию организма. Это обеспечит защиту от внешних патогенов и отрегулирует воспалительные процессы.

Специалист заявила, что примером сбалансированного питания может служить средиземноморская диета, которая включает в себя употребление оливкового масла, рыбы, овощей, фруктов, а также цельнозерновых культур.

Кроме того, организм проще усваивает питательные вещества из натуральных источников, например животного или растительного белка, а также орехов и ферментированных продуктов. Поэтому использование пищевых добавок как главного инструмента для укрепления иммунной системы не рекомендуется, за исключением случаев доказанного дефицита определенных питательных веществ.

«Важно избегать акцента на отдельных суперфудах, так как избыток одних нутриентов может нарушить всасывание других», — рассказала Федулова «Газете.Ru».

«Нормы быть не может»: как повысить иммунитет и какие витамины принимать взрослым и детям
Иммунолог Асель Нуртазина — о том, почему люди часто болеют осенью

Ранее, 29 января, главврач Европейского медицинского центра (ЕМС) Розанна Гардашник рассказала «Известиям», что для укрепления иммунитета в холодное время года особенно важно следить за питанием, поддерживать достаточный уровень физической активности, избегать стрессовых ситуаций и соблюдать режим сна. Она добавила, что избыточные стрессы истощают запас кортизола и организм хуже справляется с последующими нагрузками, включая инфекции и переохлаждение.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025