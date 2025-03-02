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Экс-главком НАТО предрек возможный конец альянса в скором времени

Экс-главком Ставридис: альянс в скором времени может перестать существовать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО Джеймс Ставридис предположил, что альянс может скоро перестать существовать. Об этом 1 марта он заявил в эфире телеканала CNN.

«Мы можем стать свидетелями «последних дней» альянса и начала работы новой «Организации европейского договора», — сказал он.

По его словам, настойчивые требования президента США Дональда Трампа к европейским лидерам увеличить свои оборонные бюджеты в сочетании с его недавней размолвкой с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете вызвали беспокойство среди членов альянса.

«Это вобьет клин глубоко в сердце альянса, и это выплеснется за пределы Украины — в вопросе о том, можно ли доверять Соединенным Штатам как партнеру», — добавил Ставридис.

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1 марта предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск согласился с тем, что Соединенным Штатам пришло время покинуть НАТО и ООН.

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