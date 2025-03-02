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Bloomberg сообщило о планах Стармера призвать Европу увеличить расходы на оборону

Bloomberg: Стармер на саммите призовет Европу увеличить расходы на оборону
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Фото: Global Look Press/Li Ying
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует на саммите в Лондоне призвать европейские страны принять новую жестокую реальность, а также увеличить расходы на оборону. Об этом 2 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Как отметили в издании, тщательно подготовленных речей в поддержку Украины для того, чтобы убедить президента США Дональда Трампа согласиться на гарантии безопасности, будет недостаточно.

«Кир Стармер заявит европейским лидерам, что им необходимо взглянуть в лицо «суровой реальности» и увеличить расходы на оборону, поскольку британский премьер-министр пытался использовать свою линию в Белом доме, чтобы не допустить распада трансатлантического альянса из-за Украины», — сообщает агентство.

Отмечается, что действия европейских политиков в последнее время направлены на демонстрацию США, что Европа имеет вес и должна участвовать в переговорах по Украине.

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25 февраля Стармер сообщил, что саммит по конфликту на Украине состоится 2 марта в Великобритании. На нем также обсудят общую европейскую безопасность. 27 февраля стало известно, что на саммит по урегулированию украинского конфликта приглашены представители из 18 стран.

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