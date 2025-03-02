В сенате назвали встречу Трампа и Зеленского самой провальной в истории
Встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома является самой провальной в истории. Такое заявление 1 марта сделал председатель комитета сената конгресса США по коммерции Тед Круз.
«Зеленский думал, что может войти в Овальный кабинет и принизить президента Трампа. По моему мнению, это войдет в историю как самая провальная встреча в Овальном кабинете в истории Америки». — говорится в сообщении сенатора в социальной сети X (бывш. Twitter).
Агентство Bloomberg в это же день сообщило, что администрация Трампа потребовала от Зеленского публичных извинений за ситуацию, которая произошла в Белом доме. Уточнялось, что соответствующее требование было передано в частном порядке.
В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», жизнями миллионов людей и не готов к урегулированию конфликта. После этого украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного срока.