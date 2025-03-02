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Врач рассказала о пользе употребления сливочного масла в умеренных дозах

Врач Пронина: сливочное масло поможет сохранить здоровье кожи, ногтей и зрения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина рассказала 2 марта о пользе сливочного масла в небольших количествах.

«В нем содержатся жирорастворимые витамины А, D, E, необходимые для поддержания работы мозга и обмена веществ, холестерин — для синтеза гормонов. При умеренном употреблении в пищу сливочное масло помогает сохранить здоровье кожи, ногтей, зрения и поддержать работу иммунитета», — отметила она в беседе с RT.

Пронина уточнила, что средняя суточная норма продукта для здорового человека составляет 10–30 г. Однако, по словам эксперта, на ее изменение влияют возраст и определенные заболевания.

«При высоком содержании холестерина в крови, который можно выявить при анализе крови, порцию сливочного масла в ежедневном рационе стоит сократить в соответствии с рекомендациями врача-диетолога. Сделать это полезно и тем, кто имеет лишний вес», — пояснила врач.

Эксперт добавила, что для получения максимальной пользы необходимо добавлять сливочное масло в каши или есть его с цельнозерновым хлебом. Она также подчеркнула, что не рекомендуется использовать продукт для жарки, так как при нагреве в нем образуются вредные вещества.

Кроме того, Пронина объяснила, как правильно выбрать полезное сливочное масло.

«Наличие в составе сливок, жирность — не менее 82,5%, цвет — равномерный светло-желтый, отсутствие резкого запаха. Стоит избегать продуктов с содержанием растительных жиров, например пальмового масла, гидрогенизированных масел, эмульгаторов или с надписью «спред», — рассказала врач.

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Врач-диетолог Елена Соломатина 14 января отметила пользу оливкового масла для здоровья. По ее словам, продукт положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, так как богат полиненасыщенными кислотами, такими как омега-9. Эксперт посоветовала добавлять ложку оливкового масла в пищу каждый день.

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