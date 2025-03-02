В CENTCOM сообщили о ликвидации лидера одного из филиалов «Аль-Каиды»
Военнослужащие американской армии ликвидировали лидера одной из группировок, которая подчинена «Аль-Каиде» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
«Силы центрального командования США (CENTCOM) нанесли точечный авиаудар на северо-западе Сирии, в результате которого был убит Мухаммед Юсуф Зия Талай, старший военный лидер террористической организации «Хуррас ад-Дин» (ХАД), филиала «Аль-Каиды», — говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном на странице в социальной сети X (бывш. Twitter).
Уточняется, что авиаудар был нанесен совместно с американскими партнерами в Сирии и являлся попыткой пресечь действия террористических группировок в республике.
Кроме того, командующий CENTCOM Майкл Курилла добавил, что Соединенные Штаты намерены и дальше преследовать террористов для защиты интересов сирийских граждан и американских военнослужащих.
1 февраля американский лидер Дональд Трамп приказал нанести удар по объектам, в которых находился один из командующих террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сомали. Он добавил, что в результате удалось ликвидировать множество террористов, мирные жители при этом не пострадали.