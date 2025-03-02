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Верховный лидер Ирана напомнил о бесполезности рассчитывать на поддержку Запада

Верховный лидер Ирана Хаменеи: странам бесполезно полагаться на поддержку Запада
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Фото: TASS/ABACA
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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи напомнил свои слова, сказанные им 1 марта 2022 года, о бесполезности полагаться на поддержку со стороны Запада. Соответствующее заявление он сделал 1 марта после словесной перепалки в Белом доме между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

«Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными государствами стран и правительств, которые являются их марионетками, — это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

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В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», жизнями миллионов людей и не готов к урегулированию конфликта.

Присутствовавший на переговорах вице-премьер президента США Джей Ди Вэнс также раскритиковал Зеленского. После перепалки украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного срока.

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