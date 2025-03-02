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Макрон назвал возможным возобновление диалога Европы с Путиным

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Фото: REUTERS/Pedro Nunes
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Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность диалога Европы с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 1 марта сообщила газета Le Journal du Dimanche.

«Ничто не исключено. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящий момент», — отметил Макрон на вопрос о восстановлении контактов Евросоюза (ЕС) с Россией.

По его словам, приоритетом для Франции является безопасность ее граждан, поэтому контакты страны с Москвой станут возможны только тогда, когда «ситуация стабилизируется».

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28 февраля Макрон призвал европейские страны отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США. Лидер подчеркнул, что Европе следует объединиться и выработать единую стратегию в выстраивании отношений с Вашингтоном.

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