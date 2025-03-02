Макрон назвал возможным возобновление диалога Европы с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность диалога Европы с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 1 марта сообщила газета Le Journal du Dimanche.
«Ничто не исключено. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящий момент», — отметил Макрон на вопрос о восстановлении контактов Евросоюза (ЕС) с Россией.
По его словам, приоритетом для Франции является безопасность ее граждан, поэтому контакты страны с Москвой станут возможны только тогда, когда «ситуация стабилизируется».
28 февраля Макрон призвал европейские страны отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США. Лидер подчеркнул, что Европе следует объединиться и выработать единую стратегию в выстраивании отношений с Вашингтоном.