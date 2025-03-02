Рубио поручил ускорить доставку военной помощи Израилю на $4 млрд
В США намерены ускорить доставку военной помощи Израилю, сумма которой составляет $4 млрд. Соответствующее заявление американского госсекретаря Марко Рубио 1 марта было опубликовано на сайте Госдепа США.
«Я подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для ускорения доставки Израилю военной помощи на сумму около $4 млрд», — говорится в сообщении.
Рубио уточнил, что с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа и отмены эмбарго на продажу вооружения Тель-Авиву, которое ввел экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден, американская сторона профинансировала Израиль практически на $12 млрд.
Министерство обороны Израиля 16 февраля сообщило о поставках тяжелых авиабомб MK-84 после снятия запрета США на военную помощь. 3 февраля стало известно, что американский лидер отменил решение администрации предыдущего президента о введении эмбарго на поставки оружия Израилю. За день до этого в Белом доме пообещали не тормозить продажи и отправку оружия Израилю.