Три человека погибли в результате ДТП в Великом Новгороде
В результате ДТП в Великом Новгороде погибли три человека. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе госавтоинспекции по региону.
«2 марта 2025 года в 02:02 в городе Великий Новгород на улице Газон неустановленный водитель, управляя автомобилем Audi, по неустановленной причине не справился с управлением, выехал на тротуар с последующим наездом на здание», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что погиб водитель иномарки, а также два пассажира. На месте происшествия работают специалисты, дополнительные обстоятельства инцидента устанавливаются.
Накануне сообщалось о том, что в массовом ДТП в Москве погиб один человек. Столкнулись три легковых автомобиля и фургон.