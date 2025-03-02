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МО Литвы заявило о планах купить оружие у Киева на €20 млн для передачи его ВСУ

МО Литвы: Вильнюс закупит у Киева оружие на €20 млн для передачи ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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На встрече министра нацобороны Литвы Довиле Шакалене, старшего советника президента Украины Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александра Камышина и министра стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина была достигнута предварительная договоренность о закупке Вильнюсом украинского оружия на €20 млн для последующей его передачи украинской армии. Об этом 1 марта сообщили на сайте министерства обороны Литвы.

«Литва продолжит инвестировать в украинскую оборонную промышленность, закупая вооружение для украинских военных на Украине. На эти цели уже выделено €20 млн», — сообщила Довиле Шакалене.

Она также отметила, что Литва продолжит стремиться к более тесному сотрудничеству с Украиной. По соображениям безопасности, добавила министр, некоторые возможные типы оружия совместного производства не будут разглашены. В министерстве обратили внимание на то, что в ближайшее время в Литве пройдут встречи представителей двух стран для обсуждения деталей реализации соглашения.

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Британский премьер-министр Кир Стармер 1 марта во время встречи с Зеленским заявил, что Великобритания будет оказывать Украине всю необходимую поддержку. Он подчеркнул, что Соединенное Королевство намерено добиться мира для Украины, основанного «на суверенитете и безопасности». В тот же день министр финансов Украины Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривс подписали соглашение, по которому Лондон предоставит Киеву £2,26 млрд (почти $3 млрд).

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