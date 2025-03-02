Президент Чехии призвал создать коалицию поддерживающих Украину стран
Президент Чехии Петр Павел 1 марта заявил, что необходимо создать коалицию стран, которые выступают за поддержку Украины.
«Пришло время подумать о создании широкой коалиции сторонников справедливого мира на Украине», — говорится в сообщении президента в социальной сети X (бывш. Twitter).
По его словам, мир, заключенный без рассмотрения условий Киева, будет считаться «капитуляцией».
В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что Евросоюз (ЕС), вероятно, одобрит предоставление Украине финансирования на сотни миллиардов евро на саммите, который пройдет в Брюсселе 6 марта. Тогда же министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия должна немедленно одобрить выделение Украине дополнительных €3 млрд.