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Эксперт рассказал о способах подтверждения стажа без трудовой книжки

Профессор Виноградов: трудовой стаж можно подтвердить при помощи свидетелей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов 2 марта рассказал, как можно подтвердить необходимый для назначения пенсии стаж, если трудовая книжка утеряна.

Эксперт отметил, что для этого можно использовать трудовые договоры, справки о доходах, налоговые декларации и банковские выписки. Для их получения необходимо обратиться в государственные архивы или архивы предприятий и организаций, в которых вы работали. По словам Виноградова, многие компании хранят данные о бывших сотрудниках.

Профессор добавил, что при утрате документов по уважительной причине возможно даже привлечение свидетелей: бывших коллег, руководителей и других лиц, осведомленных о трудоустройстве.

«Если документы утеряны в результате чрезвычайных ситуаций и не сохранились даже в архивах, свидетели могут подтвердить весь стаж работы. Если же по другой причине, но без вашей вины, свидетели сами должны иметь документы о работе у того же работодателя и в тот же период. Но в таком случае подтвердить можно будет только половину требуемого для пенсии стажа», — уточнил он в беседе с агентством «Прайм».

Для дачи показаний по установлению периодов работы нужно подать заявление в Социальный фонд России и привлечь не менее двух сотрудников каждой компании, отметил он. В случае, если свидетели не могут явиться лично, допускается предоставление записок, заверенных нотариусом.

Виноградов объяснил, что после принятия фондом решения о подтверждении стажа все документы передаются в межведомственную комиссию региона, в котором работал заявитель. Комиссия, в свою очередь, формирует заключение и выдает справку об установлении засчитываемых периодов или отказывает в этом.

«Перед выходом на пенсию целесообразно заранее ознакомиться с выпиской с вашего лицевого счета в Социальном фонде и проверить содержащуюся в ней информацию. Это позволит своевременно подготовить нужные документы и обеспечит получение полагающихся выплат без потери части средств», — подчеркнул эксперт.

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев 15 февраля посоветовал периодически заказывать состояние своего пенсионного счета и запрашивать выписки. По его словам, пенсионеры часто сталкиваются с техническими сбоями в работе СФР, из-за чего часть данных утрачивается. Он отметил, что если не будут обнаружены все периоды трудовой деятельности, то придется направить документы, подтверждающие официальное трудоустройство в пропущенный период.

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