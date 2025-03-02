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Журналист Карлсон заявил о продаже Киевом американского оружия на черном рынке

Журналист Карлсон: Украина продавала оружие США на черном рынке
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Украина продавала оружие США на черном рынке, получая по 20% от его стоимости. Об этом 1 марта заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Украинцы продали огромное количество американского оружия на международном черном рынке по 20 центов за доллар», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Карлсон уточнил, что полученное от Киева оружие теперь находится в распоряжении вооруженных групп в разных странах.

«Это оружие теперь находится в руках вооруженных групп по всему миру, включая палестинское движение ХАМАС, мексиканские наркокартели», — уточнил журналист.

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Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила 28 февраля, что президент США Дональд Трамп поручил сотрудникам нацбезопасности проверить возможность временно или на постоянной основе прекратить военную помощь Украине. За день до этого американский лидер указал на то, что Вашингтон заплатил гораздо больше, чем любая другая страна, оказывая поддержку Киеву. При этом, по его словам, большая часть американской поддержки была оказана военными средствами.

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