Daily Express узнал об отказе компании из Норвегии в поставках топлива ВМС США
Топливная компания Haltbakk Bunkers из Норвегии отказалась заправлять корабли Военно-морских сил (ВМС) США после словесной перепалки президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом на встрече в Белом доме. Об этом 1 марта сообщил таблоид Daily Express.
«Никакого топлива американцам! <...> Кратко и по сути: мы приняли решение немедленно прекратить поставки топлива американским силам в Норвегии и их кораблям, входящим в норвежские порты», — приводит издание сообщение компании из соцсетей.
Уточняется, что решение об отказе поставлять топливо американским военным было принято в знак поддержки главы киевского режима. Однако на данный момент пост в соцсетях компании недоступен по причине удаления владельцем контента или ограничением доступа к нему.
В ходе встречи Трампа и президента Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», жизнями миллионов людей и не готов к урегулированию конфликта. После перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.