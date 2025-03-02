Bloomberg узнало о требовании команды Трампа получить извинения от Зеленского
Администрация американского лидера Дональда Трампа требует от президента Украины Владимира Зеленского публичных извинений за ситуацию, которая произошла в Белом доме. Об этом 1 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.
Уточняется, что соответствующее требование было передано в частном порядке. Предполагается, что если глава киевского режима извинится, то это поможет улучшению взаимоотношений между Украиной и США.
В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», жизнями миллионов людей и не готов к урегулированию конфликта.
Присутствовавший на переговорах вице-премьер президента США Джей Ди Вэнс также раскритиковал Зеленского. После перепалки украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного срока.
Тогда же сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил о том, что украинский лидер должен принести публичные извинения за свое поведение во время переговоров с Трампом и проявить «толику благодарности» за оказанную Соединенными Штатами помощь.