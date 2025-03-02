Реклама
Прямой эфир
Спорт
IFAB сообщил об изменениях в футбольных правилах со следующего сезона
Мир
Bloomberg узнало о требовании команды Трампа получить извинения от Зеленского
Мир
Daily Express узнал об отказе компании из Норвегии в поставках топлива ВМС США
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве 2 марта
Мир
Журналист Карлсон заявил о продаже Киевом американского оружия на черном рынке
Мир
Посольство РФ в ЦАР сообщило о расширении сотрудничества с республикой
Мир
Орбан обвинил знаменитостей в получении крупных сумм за приезд на Украину
Мир
В канцелярии Нетаньяху приняли план США о продлении прекращения огня в Газе
Наука и техника
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-30» пристыковался к МКС
Общество
Политолог заявила о значительной помощи РФ в проведении ротации экспертов МАГАТЭ
Происшествия
В Краснодаре загорелись два частных дома
Спорт
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 шайб в матче против «Тампы-Бэй»
Мир
Минфин Украины заявил о подписании соглашения с Британией почти на $3 млрд
Мир
Стармер пообещал поддержку Киеву на встрече с Зеленским
Армия
В Минобороны России рассказали о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
Мир
Зеленский заявил о заключении договора с Лондоном за счет доходов от активов РФ
Мир
Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США

Орбан обвинил знаменитостей в получении крупных сумм за приезд на Украину

Орбан: знаменитости приезжали на Украину только из-за миллионов долларов и евро
0
Фото: TASS/Marton Monus
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Знаменитости приезжали на Украину и сочувствовали ее гражданам за миллионы долларов и евро. Такое заявление 1 марта в эфире телеканала TV2 сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я вежливый человек, не хочу быть грубым, но людям заплатили за их мнение. Вплоть до того, что знаменитостям, я говорю о кинозвездах, давали деньги, чтобы они ездили на Украину. То есть они не испытывали симпатии к украинцам, но получили евро или доллары, даже миллионы евро, и сделали это», — сказал он.

По его словам, таким же образом журналисты и неправительственные организации продвигали не свое мнение, а говорили то, за что им платили.

Он подчеркнул, что коррупционным скандалом является то, что «по разного рода надуманным причинам» из американского бюджета были перечислены миллиарды в фонды и различные формы поддержки, а затем распределены по всему миру и отданы тем, кто «представляет требуемые американцами духовность, программу и конкретные интересы». Орбан отметил, что за 40 лет политической деятельности он не видел ничего подобного.

Политик также заявил, что Венгрия не позволит обращаться с ней как с «марионеткой на нитках», граждане Венгрии «сами решат, кому и во что верить».

Оставили в продленке: почему Венгрия не наложила вето на антироссийские санкции
Главы МИД ЕС обсудили дальнейшее давление на Россию и отношения с США при Трампе

Накануне Орбан в письме к председателю Европейского союза (ЕС) Антониу Коште потребовал от ЕС начать «прямые переговоры с Россией о прекращении огня» в конфликте на Украине и не пытаться искать компромисс среди членов объединения.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025