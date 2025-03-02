Знаменитости приезжали на Украину и сочувствовали ее гражданам за миллионы долларов и евро. Такое заявление 1 марта в эфире телеканала TV2 сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я вежливый человек, не хочу быть грубым, но людям заплатили за их мнение. Вплоть до того, что знаменитостям, я говорю о кинозвездах, давали деньги, чтобы они ездили на Украину. То есть они не испытывали симпатии к украинцам, но получили евро или доллары, даже миллионы евро, и сделали это», — сказал он.

По его словам, таким же образом журналисты и неправительственные организации продвигали не свое мнение, а говорили то, за что им платили.

Он подчеркнул, что коррупционным скандалом является то, что «по разного рода надуманным причинам» из американского бюджета были перечислены миллиарды в фонды и различные формы поддержки, а затем распределены по всему миру и отданы тем, кто «представляет требуемые американцами духовность, программу и конкретные интересы». Орбан отметил, что за 40 лет политической деятельности он не видел ничего подобного.

Политик также заявил, что Венгрия не позволит обращаться с ней как с «марионеткой на нитках», граждане Венгрии «сами решат, кому и во что верить».

Накануне Орбан в письме к председателю Европейского союза (ЕС) Антониу Коште потребовал от ЕС начать «прямые переговоры с Россией о прекращении огня» в конфликте на Украине и не пытаться искать компромисс среди членов объединения.