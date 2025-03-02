В Краснодаре загорелись два частных дома
В Краснодаре огонь охватил два частных дома, на месте работают пожарные. Об этом 2 марта сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«Сообщение о пожаре по улице Калинина поступило 1 марта в 23:51. Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что огнем охвачены два частных дома», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что специалисты МЧС смогли локализовать пожар на площади 100 кв. м. В ликвидации возгорания участвуют 19 пожарных и пять единиц техники. О пострадавших или погибших пока не сообщается.
Во Владимире накануне, 1 марта, произошел пожар на складе. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что погибших и пострадавших не было. Позднее сообщалось, что открытое горение ликвидировано. Спустя время стало известно, что пожар полностью потушен.