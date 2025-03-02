Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве 2 марта
Облачно, небольшой снег и местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 2 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от 0 до +2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –3.
В Московской области днем синоптики обещают от –3 до +2 градусов, а ночью температура может упасть до –6.
Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 3–9 м/с.
Атмосферное давление составит 746–749 мм рт. ст.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в столице в начале марта. По его словам, днем температура будет подниматься до +3 градусов, а в воскресенье, 9 марта, даже может достичь +6 градусов. 27 февраля метеорологи сервиса «Яндекс Погода» также отметили, что в эти выходные москвичей ожидает преимущественно пасмурная погода.