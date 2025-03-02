Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом 2 марта сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Херсоне были слышны взрывы», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.
В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.
Накануне украинский телеканал «Общественное» сообщил о том, что на Украине в городе Ахтырка Сумской области прогремели взрывы. Уточнялось, что в регионе также звучала воздушная тревога.