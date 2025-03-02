Ynet узнал об отправке в РФ военного секретаря Нетаньяху для серии встреч

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в РФ своего военного секретаря Романа Гофмана для проведения серии встреч для улучшения отношений с российской стороной. Об этом 1 марта сообщил портал Ynet.

Уточняется, что встречи были нацелены на укрепление двустороннего сотрудничества с Москвой. Также представитель Израиля в ходе переговоров затронул вопросы обеспечения безопасности государства.

По информации портала, одной из целей Гофмана также было обращение к России за помощью в оказании давления на палестинское движение ХАМАС для продвижения сделки по освобождению заложников из Газы.

В этот же день телеканал Al Mayadeen сообщил о том, что переговорщики палестинского движения ХАМАС не смогли убедить израильскую делегацию в Каире перейти к обсуждению второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

В ХАМАС 27 февраля заявили о готовности вести переговоры по второму этапу соглашения по прекращению огня в секторе Газа. В этот же день телеканал Al Jazeera сообщил о встрече делегаций в Каире.