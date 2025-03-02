В Минобороны России рассказали о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

Министерство обороны России 2 марта сообщило о подвигах российских военнослужащих, совершенных в ходе специальной военной операции (СВО).

По данным ведомства, младший сержант Владимир Беляев, действуя в составе штурмового подразделения, выполнял боевую задачу по взятию под контроль позиций, удерживаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) на важном направлении наступления российских войск.

Несмотря на артиллерийские удары, FPV-дроны и огневое воздействие со стороны противника на штурмовиков Вооруженных сил (ВС) РФ, группа Беляева обошла с фланга опорный пункт и ворвалась на вражеские позиции. Военный, ведя прицельный огонь, уничтожил замаскированную точку украинских боевиков. Зачистив опорный пункт, младший сержант Беляев вместе с сослуживцами выстроил линию обороны для отражения атак противника. Штурмовая группа Беляева сдерживала врага в течение трех суток до прибытия основных сил российской армии.

Также в МО РФ заявили, что ефрейтор Артем Толмачев, действуя в составе подразделения, выполнял задачу по штурму опорного пункта украинских боевиков. Во время активных боевых действий Толмачев скрытно подобрался к границе опорного пункта противника и вступил с ними одним из первых в стрелковый бой. Военнослужащий, ведя огонь по противнику, уничтожил пулеметную точку, сковывающую действия российских штурмовиков.

В ходе боя группа подверглась артиллерийскому обстрелу, в результате которого были ранены двое российских военнослужащих. Ефрейтор Толмачев оперативно оказал им первую помощь. Организовав эвакуацию раненным военнослужащим в безопасный район, он продолжил выполнение задачи. В итоге ВСУ не выдержали натиска российских штурмовиков и отступили, бросив на позиции раненых боевиков, отметили в ведомстве.

Министерство обороны РФ 1 марта сообщило, что российские военнослужащие расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанесли удар по украинскому военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области, уничтожив до 150 боевиков, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Сообщалось, что на полигоне проходили подготовку военные 157-й механизированной бригады ВСУ.