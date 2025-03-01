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В Ватикане сообщили о стабильном состоянии папы римского после приступа

Vatican News: состояние папы римского Франциска после приступа стабильное
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Состояние папы римского Франциска после перенесенного приступа бронхоспазма остается стабильным. Об этом 1 марта сообщил официальный новостной портал Vatican News со ссылкой на заявление пресс-службы Святого престола.

«Клиническое состояние Святейшего Отца остается стабильным. Он чередует неинвазивную искусственную вентиляцию легких и длительные периоды дополнительной высокопоточной оксигенации», — говорится в материале портала.

Уточняется, что у папы римского также не случались повторные приступы бронхоспазма. У него нет лихорадки и лейкоцитоза. Кроме того, все параметры понтифика остаются в приемлемом состоянии.

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О госпитализации папы римского пресс-служба Святого престола сообщила 14 февраля. 17 февраля понтифика оставили в больнице из-за инфекции дыхательных путей. На следующий день у него было выявлено начало двусторонней пневмонии. 22 февраля папе римскому потребовалось переливание крови, и он также продолжил получать большие дозы кислорода на фоне обострившегося респираторного кризиса. 25 февраля сообщалось, что папа римский всё еще находится в критическом состоянии, однако его показатели стабильны. 28 февраля стало известно, что понтифик перенес приступ бронхоспазма, который вызвал ухудшение самочувствия, в связи с чем ему потребовалась срочная вентиляция легких.

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