Реклама
Прямой эфир
Армия
Барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил американскую гаубицу М198 в зоне СВО
Мир
Письмо Фрэнка Синатры о похищении его сына выставлено на аукцион за $30 тыс.
Экономика
Аналитики указали на дефицит многокомнатных квартир в бизнес-классе
Общество
Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Калуги
Мир
Трамп попросил выделить $58 млн для защиты чиновников после гибели Кирка
Общество
В Госдуме сообщили о подготовке законопроекта о госпитальных школах
Мир
СМИ сообщили о перехвате Румынией беспилотника
Мир
Ульянов назвал провокацией нежелание Польши говорить с РФ по инциденту с БПЛА
Общество
Финансист рассказал об отмене НДФЛ на выплату сотрудникам при рождении ребенка
Мир
Политолог предрек скорую смену власти в Молдавии
Происшествия
Восемь из 62 произошедших за сутки на Камчатке афтершоков были ощутимыми
Мир
Покинувший РФ Родченков признался в вызванных одиночеством проблемах с психикой
Наука и техника
Баканов сообщил о запуске спутника системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
Мир
На Украине заявили о необходимости для ВСУ не менее $120 млрд в 2026 году
Мир
Свыше 400 экоактивистов задержали в Гааге при блокировании автомагистрали А12
Армия
Операторы дронов рассказали о работе по выявлению и обезвреживанию БПЛА ВСУ в ДНР
Мир
В Турции указали на неспособность США гарантировать безопасность Газы из-за Израиля
Сюжет:

Астроном спрогнозировал метеоритный дождь после столкновения астероида с Луной

Еленин: столкновение астероида с Луной может вызвать метеоритный дождь на Земле
0
EN
Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году может привести к взрыву мощностью 8 Мт, из-за чего на Земле выпадет метеоритный дождь. Об этом 1 марта ТАСС рассказал астроном, научный сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН Леонид Еленин.

Как уточнили в агентстве, согласно данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), в начале февраля риски столкновения оценивались на уровне 2,2%, позже эта цифра выросла и достигла 3,1%, а после показатель скорректировали до 0,28%. Уточняется, что Европейское космическое агентство (ЕКА) тоже снизило оценку вероятности столкновения астероида с Землей до 0,002%.

Отмечается, что космический объект может пролететь мимо Земли или столкнуться с Луной. Однако точная орбита астероида станет известна только в 2028 году.

«Действительно, сейчас рассматривается вероятность столкновения с Луной в районе 1%, но она тоже снижается. Столкновение с ней может быть опасно для Земли, потому что будет мощный взрыв, энерговыделение мощностью примерно 8 Мт. У Луны нет атмосферы, низкая сила гравитации, поэтому все выброшенные обломки в конце концов могут выпасть и на нашу планету», — сказал Еленин.

При этом, по мнению астронома, есть третий сценарий, который подразумевает риск входа астероида в атмосферу Земли в 2032 году.

Еленин считает, что, несмотря на то что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей существенно снизилась, она вновь может возрасти. По его словам, это связано с тем, что астероид скоро должен скрыться из поля зрения телескопов. Появится обратно он только к 2028 году.

«Вероятность сейчас сильно упала, но, скорее всего, через несколько лет она начнет расти. В апреле объект 2024 YR4 выйдет из поля зрения наших телескопов, и мы его увидим только в 2028 году. За эти несколько лет неопределенность возрастет, поэтому, возможно, в 2028 году будет небольшой всплеск роста вероятности столкновения. <...> Я надеюсь, что вероятность [столкновения] упадет до нуля и мы выдохнем», — сказал ученый.

Полный в полет: новый сверхзвуковой самолет и признаки жизни на астероиде
«Известия» подготовили топ-5 самых интересных научных событий недели

На сайте NASA 7 февраля сообщали, что вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей в 2032 году выросла вдвое с 1%. После сообщений о возможном столкновении с астероидом Китай начал формировать планетарную оборону.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025