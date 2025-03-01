Астроном спрогнозировал метеоритный дождь после столкновения астероида с Луной

Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году может привести к взрыву мощностью 8 Мт, из-за чего на Земле выпадет метеоритный дождь. Об этом 1 марта ТАСС рассказал астроном, научный сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН Леонид Еленин.

Как уточнили в агентстве, согласно данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), в начале февраля риски столкновения оценивались на уровне 2,2%, позже эта цифра выросла и достигла 3,1%, а после показатель скорректировали до 0,28%. Уточняется, что Европейское космическое агентство (ЕКА) тоже снизило оценку вероятности столкновения астероида с Землей до 0,002%.

Отмечается, что космический объект может пролететь мимо Земли или столкнуться с Луной. Однако точная орбита астероида станет известна только в 2028 году.

«Действительно, сейчас рассматривается вероятность столкновения с Луной в районе 1%, но она тоже снижается. Столкновение с ней может быть опасно для Земли, потому что будет мощный взрыв, энерговыделение мощностью примерно 8 Мт. У Луны нет атмосферы, низкая сила гравитации, поэтому все выброшенные обломки в конце концов могут выпасть и на нашу планету», — сказал Еленин.

При этом, по мнению астронома, есть третий сценарий, который подразумевает риск входа астероида в атмосферу Земли в 2032 году.

Еленин считает, что, несмотря на то что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей существенно снизилась, она вновь может возрасти. По его словам, это связано с тем, что астероид скоро должен скрыться из поля зрения телескопов. Появится обратно он только к 2028 году.

«Вероятность сейчас сильно упала, но, скорее всего, через несколько лет она начнет расти. В апреле объект 2024 YR4 выйдет из поля зрения наших телескопов, и мы его увидим только в 2028 году. За эти несколько лет неопределенность возрастет, поэтому, возможно, в 2028 году будет небольшой всплеск роста вероятности столкновения. <...> Я надеюсь, что вероятность [столкновения] упадет до нуля и мы выдохнем», — сказал ученый.

На сайте NASA 7 февраля сообщали, что вероятность столкновения 2024 YR4 с Землей в 2032 году выросла вдвое с 1%. После сообщений о возможном столкновении с астероидом Китай начал формировать планетарную оборону.