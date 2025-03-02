Реклама
Сюжет:

СМИ узнали о недовольстве стран Балтии из-за отсутствия приглашения на саммит

Sky News: страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
Фото: Global Look Press/Silas Stein
Эстония, Латвия, Литва недовольны, что их лидеров не позвали в Лондон на саммит по украинскому конфликту и европейской безопасности. Об этом 28 февраля сообщил телеканал Sky News.

«Мы действительно очень недовольны отказом пригласить лидеров стран Балтии», — сказал дипломатический источник телеканала.

Он также подтвердил, что британский премьер-министр Кир Стармер проведет телефонный разговор с лидерами стран Балтии, но подчеркнул, что это будет для них плохой заменой неучастию в саммите.

Собеседник телеканала отметил, что страны Балтии, несмотря на свою малочисленность, являются одними из крупнейших сторонников Киева, предоставляющих оружие и финансирование Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Полный провал: что ожидает Украину после перепалки между Трампом и Зеленским
США задумались над прекращением оказания всей военной помощи Украине

25 февраля Стармер сообщил, что саммит по конфликту на Украине состоится 2 марта в Великобритании. На нем также обсудят общую европейскую безопасность. По словам премьер-министра, будет затронут вопрос принятия предложенной США резолюции по Украине. 27 февраля сообщалось, что на саммит по урегулированию украинского конфликта приглашены представители из 18 стран.

