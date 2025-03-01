Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Ахтырка на фоне воздушной тревоги
На Украине в городе Ахтырка Сумской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом 1 марта сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Ахтырке Сумской области были слышны взрывы», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.
Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщило о том, что на Украине в Одессе и неподалеку от порта Черноморска прогремели взрывы.